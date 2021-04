jeudi 1 avril 2021 • 98 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Fonds Lives & Livelihoods (LLF), une initiative multilatérale de développement mise en place par la BID et qui bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires de coopération au développement a ainsi livré aujourd’hui, ensemble avec le gouvernement de la Guinée, 56 camions d'assainissement à l’Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Publique (ANASP), une agence relevant du ministère guinéen de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Cette initiative a pour but de relever les problèmes urgents de l’élimination des déchets solides en priorité dans les quartiers les plus pauvres de la ville de Conakry. La flotte de camions a été remise aujourd’hui lors d’une cérémonie organisée sous le haut patronage de Son Excellence le Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, sur l’esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Cet évènement a vu la participation du représentant régional de la Banque islamique de développement (BID), le Dr Alpha Diallo, et plusieurs hauts fonctionnaires.

L’acquisition de la flotte de camions d’assainissement a été effectué grâce aux 54 millions de dollars américains alloués à l’ensemble du Projet d’Assainissement de Conakry financé par la BID à travers le Fonds Lives and Livelihoods.

Parmi les donateurs du Fonds figurent le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement ; la Fondation Bill et Melinda Gates ; le UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ; la Banque islamique de développement ; le Centre d’aide et de secours humanitaires King Salman et le Fonds du Qatar pour le développement.

Le Projet d’Assainissement de Conakry vise à améliorer la sécurité, les conditions environnementales et sociales dans la ville, en fournissant par exemple un meilleur accès à un système de collecte durable des ordures et en protégeant l’environnement par un meilleur traitement des déchets au niveau de la décharge publique.

Selon l’ONU-Habitat, le manque d’assainissement est la cause de plus de 1 200 décès quotidiens d’enfants de moins de cinq ans dans le monde, soit un chiffre supérieur au nombre de décès causés par le sida, la rougeole et la tuberculose réunis.

Grâce au projet d'assainissement de Conakry, 1,7 million d’habitants de la capitale guinéenne seront protégés des inondations et bénéficieront d’un ramassage constant des déchets solides. Le traitement des boues passera de zéro en 2017 à 500 mètres cubes par jour en 2022, tandis que le nombre de cas de paludisme, de diarrhée, de schistosomiase et de typhoïde devrait diminuer de moitié chez les enfants de moins de 5 ans.

Le projet devrait crée également des centaines d'emplois directs et indirects. Son Excellence le Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, a déclaré : « Des populations vivant dans un environnement salubre et en bonne santé sont des citoyens capables de s’investir pleinement et avec beaucoup d’énergie dans le processus de résilience aux chocs et de relance du développement socioéconomique amorcé en Guinée dans la dynamique de l’émergence espérée en 2040. » Son Excellence le Dr Bandar Hajjar, président de la BID, a lui aussi déclaré : « L’accès à l’élimination sûre et efficace des déchets est l’une de ces nécessités que chaque personne devrait avoir, c'est pourquoi nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement de la Guinée dans ses efforts pour protéger et autonomiser son peuple, et d’aider la ville de Conakry à relever ce défi et à améliorer fondamentalement la vie de ses citoyens. » « L’ambition du Fonds Lives and Livelihoods et de ses partenaires donateurs est de permettre aux pays d’investir dans les services et infrastructures clés qui garantiront un avenir plus sûr, plus sain et plus prospère à leur population », a ajouté le Dr Hajjar.

Le Fonds Lives and Livelihoods utilise un modèle de financement innovant qui combine les subventions des donateurs régionaux et internationaux avec le capital de prêt de la BID pour offrir des prêts concessionnels. Ces prêts ne répondent pas seulement aux besoins immédiats, mais déclenchent des changements fondamentaux qui peuvent créer des opportunités pour des millions de personnes défavorisées.

En associant des subventions à des prêts abordables, le LLF débloque également des capitaux pour ceux qui ne seraient normalement pas en mesure d'accéder à un niveau de financement plus élevé. Le fonds soutient actuellement 28 projets en Afrique et en Asie, notamment au Maroc, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, en Mauritanie, en Ouganda, au Pakistan et en Indonésie. « Avec l’appui de nos partenaires techniques et financiers, le Gouvernement vient de réaliser de gros investissements en équipements et logistiques pour améliorer l’hygiène et la salubrité de la capitale. Nous invitons les populations bénéficiaires à préserver ces outils et nous exhortons les responsables, à tous les niveaux, à gérer avec efficacité ces équipements afin de redonner à Conakry, son image de perle de l’Afrique de l’Ouest ».

Mme Kanny DIALLO, Ministre du plan et du développement économique de la République de Guinée et représentante de la République de Guinée au sein du Conseil des gouverneurs de la BID.