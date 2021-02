vendredi 26 février 2021 • 614 lectures • 0 commentaires

iGFM -(Dakar) Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt. Pour le sort de Clédor Sène et de Assane Diouf, leur avocat ne se fait pas d’illusions au vu du réquisitoire du procureur.

«Guy Marius Sagna, assisté par Me Moussa Sarr, a été placé sous mandat de dépôt. Le Doyen des juges Samba Sall a préféré renvoyer au lundi la comparution de Assane Diouf et Clédor Sène, le réquisitoire de feu du Procureur ne laissant aucune place au doute sur ses intentions de criminaliser les faits», a indiqué Me Khoureychi Bâ.

Il rappelle qu’il leur est reproché les chefs d'inculpation suivants: provocation à des crimes et délits, organisation d'un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs.