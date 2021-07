lundi 19 juillet 2021 • 708 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le chanteur Assane Ndiaye a décidé de sortir un album pour rendre un vibrant hommage à Thione Seck son mentor et maître.

Pour ce faire il a concocté un album de dix titres. Avec une rare maestria Assane a repris huit titres dans un style traditionnel et deux titres dans un registre moderne. Comme pour donner raison à Thione qui l'avait désigné comme son successeur comme chanteur, Assane a revisité avec brio le riche répertoire de son défunt grand frère. Comme le stipule si bien l'adage bon sang ne saurait mentir et Assane Ndiaye l'a encore prouvé de fort belle manière. Il a littéralement fait revivre Thione en reprenant de façon magistrale des titres cultes comme « Diamoney Tey », « Dome, Nite », parmi les huit morceaux traditionnels. Pour les deux titres joués en version moderne avec la participation de Papis Konate on peut juste citer l'inoxydable chanson titrée « Apartheid ».

Pour relever ce défi titanesque Assane a travaillé avec des musiciens confirmés comme Dara Guisse, Alioune Seck, Ndiaga Gueye, Amy collé etc… Cerise sur le gâteau cet hommage posthume a vu la participation remarquée de L'héritier naturel Wally Ballago Seck sur un titre. Cette symbiose parfaite entre les deux vocalistes de génie a produit un résultat probant. L'héritier spirituel Assane Ndiaye a tenu à sortir cet album pour immortaliser un peu plus Thione qui avait gagné de son vivant sa place d'honneur au Panthéon des artistes sénégalais.

Cet album de dix titres constitue a n'en pas douter le plus bel hommage que Assane aurait pu rendre à son aîné. Ce disque sortira le mardi prochain. Histoire d'offrir un Ndeweuneul royal de Assane Ndiaye aux férus des belles envolées de Thione Seck.

Titré fort justement et très judicieusement Thione Seck pour toujours cet opus a fini de consacrer la parfaite communion pour ne pas dire fusion musicale entre les deux frères.