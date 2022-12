samedi 24 décembre 2022 • 238 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "La Mécap, pèse 20 milliards FCFA" a révélé vendredi à Dakar, le directeur général de la Mécap, Assane Sakho lors de la célébration des 22 ans d'existence de l'institution de microfinance.

« Nous célébrons nos 22 ans d’existence et nous avons profité pour inaugurer notre siège. Nous avons mis en service un siège pour renforcer la qualité de services. Aujourd’hui, nous sommes à 37 000 membres qui font confiance à la Mecap. Aujourd’hui si on devait peser la Mecap, c’est 20 milliards et nous avons réussi à donner 16 milliards en termes de crédit, donc l’essentiel du bilan a été utilisé pour financer du crédit. Nous avons réussi à faire épargner à nos sociétaires un encours de 14 milliards. Jusque-là, le montant plafond de notre offre, est à 7 millions, nous allons augmenter l’offre de crédit jusqu’à 10 millions ».