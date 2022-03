vendredi 18 mars 2022 • 695 lectures • 1 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM- Encore des révélations malheureuses qui viennent se verser à l’enquête sur la mort de bébé Lassana, enlevé et retrouvé mort dans un puits à Néméniké (Kédougou). Selon Libération de ce vendredi, c'est aux environs de 23h30 que Fatoumata Tounkara a jeté le bébé de 7 mois, vivant, au fond du puits, avant d'aller tranquillement se coucher.

Le même journal d'ajouter que le lendemain, elle a participé aux recherches du bébé, aux côtés de ses commanditaires, Siya Souaré et Fatou Wagué.



Et lorsque le corps sans vie a été retrouvé, les deux dames, versant de chaudes larmes, consolaient la maman de bébé Lassana, Aminata Sow.



Selon les gendarmes, la jalousie et l'argent sont les raisons qui ont alimenté cet acte odieux. D'un côté, Siya Souaré qui ne voulait que son fils unique prenne une deuxième femme, et de l'autre, Fatou Wagué, ayant deux filles, pensait déjà la succession de son mari orpailleur.



Les trois femmes seront présentées ce vendredi au parquet, pour associations de malfaiteurs, assassinat et complicité.