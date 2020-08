Assassinat d’un autre sénégalaise au Gabon : La  FSD Condamne vigoureusement

iGFM – (Dakar) Nos informations nous ont fait état encore de la mort d’un brave commerçant Sénégalais agressé dans sa boutique par des malfaiteurs à Franceville, au GABON, le 21 août 2020.

Notre compatriote, HAROUNA SY a malheureusement succombé à ses blessures à l’hôpital où il avait été transporté. Mais, grâce à l’intervention spontanée de quelques habitants du quartier où s’est passé l’agression, l’un des malfaiteurs a été arrêté. Ce qui aidera à l’enquête.

Cette énième victime de la barbarie et de l’arbitraire qui affectent les Sénégalais-e-s de la Diaspora, aiguise au plus haut point la colère, la consternation et l’indignation de la FSD.

Naturellement, nos pensées vont à la Famille de M. Harouna SY à laquelle la FSD présente ses sincères condoléances. De même, la FSD salue le courage de la communauté sénégalaise de Franceville avec à sa tête le Président Samba FALL.

La FSD renouvelle ses condoléances attristées á toute la communauté sénégalaise établie au Gabon et leur assure son soutien indéfectible en ces douloureux moments.

Sous la houlette de Monsieur Thierno AW, notre Comité régional en pleine construction au Gabon renouvelle son appel à la solidarité et à l’unité des sénégalais en ces moments de crise mondiale engendrée, entre autres, par la pandémie de la Covid19.

La FSD réitère sa profonde compassion à l’endroit de la famille éplorée, à toute la Diaspora sénégalaise et aux autorités sénégalaises au Gabon dont en premier, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal dans ce pays.

La FSD demande à ces derniers de veiller scrupuleusement à ce que la justice soit faite avec transparence et rigueur.

La FSD adresse ses remerciements aux voisins de quartier de M. Harouna SY, notamment, les membres du Peuple gabonais frère et ami, pour avoir permis de mettre la main sur ces criminels.

La FSD exige des autorités gabonaises que la loi soit appliquée dans toute sa plénitude afin de décourager des crimes pareils devenus récurrents.

Enfin, la FSD réaffirme l’appel à nos membres et à nos compatriotes dans toute la Diaspora, à plus de vigilance pour une meilleure sécurité.

Pour le Comité Exécutif de la FSD.

Dr. Médoune NDIAYE

Président de la Commission chargée des Relations Extérieures de la FSD.

[email protected]