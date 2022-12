mardi 6 décembre 2022 • 190 lectures • 0 commentaires

L’affaire Amy Ndiaye Gniby, celle de la députée qui a été agressé à l’Assemblée Nationale, continue de faire les choux gras de la presse. La parlementaire en question, a été entendue par les enquêteurs

Les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), chargés de l’affaire, se sont rendus à l’Hôpital Principal de Dakar pour interroger la députée maire de Gniby. C’est ce que rapporte Libération.

Elle est actuellement internée dans cet établissement, après avoir reçu des coups de ses collègues membres de Yewwi Askan Wi, Massata Samb et Mamadou Niang.



Le journal de rapporter qu’elle a donné sa version aux enquêteurs à qui elle a dit son intention de porter plainte. Une intension qui a, d’ailleurs, été traduite en acte par son avocat Me Baboucar Cissé.



Le quotidien «Les Échos», lui, informe que les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) font des mains et des pieds pour localiser les deux députés accusés. Ce, pour procéder à leur arrestation.