iGFM (Dakar) Président de Kébémer Basket Club, Gorgui Sy Dieng, est candidat au Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket (FSBB). Le capitaine des Lions a une licence de dirigeant et ce n’est pas incompatible.

À quelques heures de la clôture des dépôts de candidatures, prévue ce mercredi à 18h, plus d’une cinquantaine de demandes ont été enregistrées pour le Comité directeur, dont celle, surprenante, de Gorgui Sy Dieng, président de Kébémer Basket Club. Le joueur de San Antonio montre, par cet acte, son désir de contribuer au rayonnement de la discipline.



On note aussi d’autres candidatures comme celles de Maïmouna Mbengue (présidente JA) et Cheikh Diop (président AS Douanes). D’autres grands clubs comme le DUC et Ville de Dakar figurent par les 20 clubs de première division (sur un total de 25) à avoir déposé leur candidature au Comité directeur. Les régions ont aussi répondu présent.



Toutefois, Me Babacar Ndiaye pourrait être le seul candidat pour la présidence de la Fédération sénégalaise. La Convergence pour le Renouveau du Basket Sénégalais (CRBS) et l’Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) ont décidé de ne pas présenter de candidat à l’élection faute d’un comité électoral autonome.



Pour rappel, l’Assemblée générale de la FSBB est prévue le 6 mai prochain.



