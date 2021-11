mardi 16 novembre 2021 • 248 lectures • 0 commentaires

Politique

Goudomp veut toujours que ses sièges soient pleinement pourvus à l'Assemblée nationale. Sur deux députés qui devaient porter leur voix à l’hémicycle, il n’y en a qu’un seul. Et le marathon budgétaire arrive à grands pas.

À l’Assemblée nationale, les députés ont ouvert une nouvelle session durant laquelle une loi de finances rectificative a même été adoptée. Alors que le marathon budgétaire pointe à l’horizon, les Goudompois veulent que les autorités se penchent urgemment sur l’anomalie qui les frappe.



Ladite collectivité locale reste l’unique département du pays qui n’est pas pleinement représenté à l’Assemblée nationale. En effet, suite au rappel à Dieu de Malamine Gomis, il sera remplacé par Abdoulaye Bosco Sadio qui lui aussi, n’est plus. Ce dernier a été suppléé par Mariama Ndiaye. Mais, celle-ci a, aussi perdu la vie. Ce qui fait qu'un siège est toujours vide.



Le code électoral dans son article L150 prévoit une élection partielle dans ce cas de figure. Ce qui est impossible au vu des délais. Aujourd’hui, la solution suggérée, qui pourrait dépanner, se trouve peut-être sur la liste nationale, dans laquelle figure un représentant du département de Goudomp en la personne de Kalidou Massaly. Il est membre de l’Apr et ex PCR de Kaour.



Les populations veulent qu’une solution soit trouvée au plus vite, afin que leurs doléances puissent être pleinement portées à l’endroit des membres du gouvernement, qui vont défiler à l'Assemblée nationale à l'occasion du marathon Budgétaire.