iGFM - (Dakar) Me Baboucar Cissé, l’avocat de la députée Amy Ndiaye, a déposé la plainte de sa cliente contre les députés Massata Samb et Mamadou Niang

«J’ai rencontré personnellement Monsieur le procureur de la République à qui j’ai remis la plainte en mains propres. Et Monsieur le procureur m’a dit qu’il va transmettre la plainte à la Division des investigations criminelles», a informé Me Baboucar Cissé qui indique que ladite plainte vise les délits de «voie de fait», coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs.



Quant à l’état de santé de sa cliente, l’avocat répond : "elle est toujours dans un mauvais état. Il y a toujours ce risque d’avortement post-traumatique. On prie Dieu qu’elle ne perde pas sa grossesse. Parce que les deux agresseurs, si jamais la dame perd sa grossesse, les infractions commises prendront une autre tournure. Ce ne sera plus des délits mais ce sera un acte criminel.»