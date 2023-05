vendredi 26 mai 2023 • 687 lectures • 30 commentaires

iGFM - (Dakarà Hier Jeudi, le gouvernement était à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Guy Marius Sagna en a profité pour interpeller Antoine Félix Diome sur la manière dont les forces de l’ordre assurent le maintien de l’ordre. Les débats ont été houleux.

Le député Guy Marius Sagna a interpellé hier le ministre de l’Intérieur et le chef du gouvernement sur la manière dont les forces de l’ordre assurent, aujourd’hui le maintien de l’Ordre. Il leur a demandé pourquoi des «nervis» opèrent à côté des hommes de tenue et pourquoi les journalistes sont brutalisés au cours des manifestations. Le député, qui a aussi mis sur la table la question de la torture de détenus, s’est ensuite attaqué à Antoine Félix Diome qu’il accuse d’avoir diffusé des «mensonges d’Etat» dans ses communiqués de presse sur la mort de manifestants, notamment à Ngor et à Keur Massar.



«Ce qu’on a vu ici, ce sont des critiques, des insultes et des paroles indécentes… ay critiques, (ay saga ak ay kadou you andoul ak worma)», a répliqué Antoine Félix Diome. Pour lui, la protique du maintien de l’ordre n’a pas changé au Sénégal. C’est plutôt la manière de manifester qui a changé, dit-il.



«Ce qu’on voit aujourd’hi, c’est de la méchanceté, de l’inimitié. La doctrine du maintien de l’ordre n’a pas changé. Ce qui a changé, c’est la manière de manifester. Ce qui a changé, c’est le discours de haine, le discours de violence. Un homme responsable n’envoie pas les enfants pour qu’ils aillent s’attaquer à des forces de l’ordre, des brigades de gendarmerie, des commissariats», dé répliqué le ministre de l’intérieur. Ci-dessous les vidéos.