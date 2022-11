lundi 28 novembre 2022 • 470 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est une première. En tout cas, durant la dernière décennie. Des dissensions entre députés ont empêché le vote du budget d’un ministère au bout d'une plénière de plus de 13 heures.

Tout est parti de l’intervention de la députée Amy Ndiaye de Kaffrine. Et ce qui a installé le désordre dans l'enceinte de l'Hémicycle, c’est surtout ses propos adressés à Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidines, Président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) qui est membre de Yewwi Askan Wi.



«Il y a un marabout qui disait que ses créatures pouvaient dégager d’ici le président Macky Sall et qui avait dit qu’il suivrait Khalifa Sall en proson s’il est incarcéré», a craché l’élue, qui est membre du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar. Le reste de ses propos, jugés irrévérencieux envers le guide religieux selon l’opposition, plongera la salle dans le désordre.



Et depuis, le président de l’Assemblée nationale ne parviendra pas à sauver la séance, malgré des pauses et des conciliabules. Il sera finalement contraint de suspendre la séance qu’il va essayer de sauver ultérieurement. Le ministre, assis depuis le matin à écouter les députés, repartira sans que son budget ne soit voté.



"Ce que les gens veulent, c’est que notre collègue, auteur des propos incriminés, s’excuse elle-même. Pas qu’on nous envoie Me Oumar Youm (Président du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar)", a indiqué Thierno Alassane Sall.