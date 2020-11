jeudi 26 novembre 2020 • 757 lectures • 3 commentaires

Igfm - (dakar) L’Assemblée nationale a entamé le marathon budgétaire ce jeudi. Les débats ont démarré depuis la matinée. Mais, déjà, certains écarts sont notés dans les discours.

Le député Cheikh Abdou Mbacké, qui soulignait les impairs dans la collecte des recettes, s’est attaqué au Directeur général des impôts et domaines. «La douane est à féliciter, elle a fait rentrer 49% des recettes du budget. Mais, la Dgid n’a pas travaillé. Avoir un déficit de 110 milliards et se permettre de faire de la politique, et vendre des terres ce n’est pas normal», a-t-il craché.

Et d’ajouter : «Nommé en 2019 il est devenu le fonctionnaire le plus riche du Sénégal aujourd’hui, il conduit 3 véhicules à 150 millions et vend des terres. J’en ai des preuves (…) Les preuves sont là, Mame Boye Diao vend des terrains et les distribue à des chanteurs et des filles de joie.» Une prestation qui ne risque pas de redorer le blason de l'hémicycle.