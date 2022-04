vendredi 15 avril 2022 • 420 lectures • 0 commentaires

Le nombre de sièges, à l'Assemblée nationale, sera maintenu à 165. Le projet de loi soumis aux députés, ce vendredi, proposait une évolution à 172 députés, notamment pour prendre en compte le nouveau département de Keur Massar. Mais, les choses ne se sont, finalement, pas passées comme prévu.

À l’assemblée nationale, le projet de loi portant augmentation du nombre de député a été examiné par les élus, ce vendredi. Le texte a été adopté. Mais, le nombre de députés est maintenu à 165, contre 172 initialement proposé par le gouvernement dans le texte. Le ministre de l’intérieur a regretté une volte-face des députés de l’opposition qui avaient accepté l’idée d’une évolution du nombre de députés lors des discussions. À présent, puisque les textes de la Cedeao imposent que les réformes des textes électorales, intervenant à six mois du scrutin, se doivent d’être opérées dans le consensus, le gouvernement a dû se résoudre à accepter un amendement.



«Le gouvernement a fait ce qu’il devait faire, c’est-à-dire discuter avec les acteurs politiques pour que les décisions soient consensuelles. Malheureusement certains étaient d’accord lors des discussions au ministère de l’Intérieur mais, aujourd’hui ils ont fait volte-face et ont proposé un amendement. Donc 7 sièges ont été pris de la liste nationale et versés dans la liste majoritaire. Donc la liste majoritaire comptera 97 siège, pour ne léser aucun département. Dakar aura toujours 7 sièges, Mbacké 5 Pikine en avait 6 mais l’un des sièges reviendra à Keur Massar», a indiqué le ministre de l’intérieur au terme de la séance. Ci-dessous le texte de l'amendement.