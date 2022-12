lundi 5 décembre 2022 • 1061 lectures • 5 commentaires

Les parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang, qui avaient administré des coups à la députée Amy Ndiaye, sont recherchés par la police.

Après les scènes de violence qui se sont produites à l’Assemblée nationale, le processus judiciaire a été mis en branle. En effet, selon Les Échos, les députés Massata Samb et Mamadou Niang, qui avaient administré des coups à leur collègue Amy Ndiaye, sont activement recherchés par les limiers.



Le Journal renseigne que c’est le président de l'Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop, qui a saisi le Procureur de la République et informé le bureau de l’institution hier. De plus, Me Baboucar Cissé, avocat de Amy Ndiaye, va déposer une plainte aujourd'hui contre les deux députés.