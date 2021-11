dimanche 28 novembre 2021 • 381 lectures • 0 commentaires

Ousmane Sonko soupçonne le président Macky Sall de vouloir dissoudre l’Assemblée nationale et de coupler les locales et les législatives. Il l’a dit ce samedi à Tivaouane, lors du meeting de Yéwi Askan Wi.

«Soyons vigilants parce qu’il est prêt à tout. Tout ce qu’il fait c’est pour créer des contre-feu. Il est capable de vouloir venir dissoudre l’Assemblée nationale avec le retour du poste de premier ministre », indique le leader de Pastef.



Et d’ajouter : «Ils ont même parlé de la dissolution de l’Assemblée dans leur communiqué de son parti. Et l’objectif est de renvoyer l’élection sous prétexte qu’on ne peut organiser deux élections dans la même année et donc il faut les coupler. C’est une hypothèse mais soyez vigilants", a-t-il indiqué.



Pour rappel, c'est mercredi dernier que le chef de l'Etat a annoncé à son gouvernement qu'il a pris la décision de ramener le poste de premier ministre. Le projet de texte a été adopté en Conseil des ministres. Il attend, à présent, de passer à l'Assemblée nationale.