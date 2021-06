Assemblée nationale: Accrochage entre Toussaint Manga et Démbourou Sow

vendredi 25 juin 2021

iGFM-(Dakar) Entre changes d’insanités et jets de documents, les députés Aliou Dembourou Sow et Toussaint Manga ont presque transformé l’assemblée nationale en Arène pour gladiateur. Pendant plus d’une 10 de minutes, les débats ont été suspendus par le président Moustapha qui avait beaucoup de difficulté pour calmer les deux protagonistes qui n’eut été l’intervention de leurs collègues se seraient livrés en spectacle avec des échanges de coups de poing.

Publié par Birame Ndour editor