vendredi 26 février 2021 • 393 lectures • 0 commentaires

Société 40 mins Taille

iGFM - (Dakar) Au terme de la plénière, l’Assemblée nationale a finalement levé l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko.

Les députés de la majorité ont finalement voté pour la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Ce, au terme de la plénière qui a eu lieu ce vendredi. A signaler que leurs collègues membres de l’opposition sont sortis de l’hémicycle après s’être exprimés. Ils n’ont pas participé au vote.

Pour rappel, hier jeudi, lors de sa déclaration, Ousmane Sonko avait déclaré que le vote de ce vendredi ne saurait remettre en cause son immunité : «Ma résistance à moi, se manifeste par mon refus de reconnaissance de la légalité de la commission ad hoc et de ses recommandations et de la plénière illégitime de Benno Bok Yakaar. La conséquence, c’est que, quel que soit ce qui se passera demain, mon immunité parlementaire reste intacte.»