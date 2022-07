mardi 26 juillet 2022 • 1146 lectures • 0 commentaires

Dans une interview accordée au quotidien l’Observateur,le roi du mbalakh, Youssou Ndour se livre après un long silence. Actuellement en tournée internationale depuis Novembre dernier, il a profité de l’occasion pour revenir sur son absence dans la campagne électorale et ainsi livrer sa position.

« Aujourd'hui, il s'agit des élections législatives et il faut que nous comprenions tous les enjeux, non pas pour Benno, mais pour le Sénégal. On a tendance à oublier qu'on est toujours en période de Covid, à laquelle s'ajoute maintenant l'inflation causée par la guerre en Ukraine. Donc, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de stabilité institutionnelle pour dépasser ce cap délicat pour tous les pays du monde. C'est pourquoi faire confiance à la liste Benno pour l'Assemblée, c'est voter pour garantir une bonne poursuite des chantiers et maintenir la bonne dynamique économique et sociale », soutient-il.



Pour lui, bien qu’il ait des choses à améliorer à l’Hémicycle, la 13eme ligislature a joué un rôle important dans les projets du président Sall.

« N'avons-nous pas plus d'universités, plus d'hôpitaux et plus de moyens qui y sont affectés? N'avons-nous pas plus d'infrastructures de qualité? Il nous faut des députés à l'Assemblée qui fassent plus et mieux. Oui, il y a des choses à corriger, mais que chacun se pose la bonne question : Qu'on me dise un seul secteur qui ne connaisse pas d'avancées considérables grâce au travail du Président Macky Sall, au travail du gouvernement et grâce au travail de l'Assemblée qui vote les budgets pour ces réalisations», Et ajoute : " Le 31 juillet, je suis convaincu que les électeurs donneront une majorité au Président Sall pour qu'il puisse continuer ses ambitieux projets ».



En tournée internationale en ce moment, Youssou Ndour déclare qu’il sera au Sénégal le jour du scrutin afin d’accomplir son devoir civique. « Je reviendrai à Dakar pour faire mon devoir citoyen. Et j'en profite pour lancer un message à tous nos concitoyens. Pour garantir la stabilité institutionnelle, économique et sociale de notre pays ». il ne manque pas de lancer un message à ses concitoyens, « sachez que votre vote est important et il ne faut pas qu'un seul bulletin de Benno Bokk Yaakaar manque pour continuer les chantiers pour l'émergence de notre pays »