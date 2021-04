vendredi 2 avril 2021 • 121 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le remplaçant de Issa Sall à l’Assemblée nationale est connu. Il s’agit de Cheikh Ahmet Tidjane Ndiaye, responsable du Pur. Il a été officiellement installé ce matin, lors de la plénière sur le report des élections locales et la prorogation du mandat des conseillers municipaux.

Pour rappel, Issa Sall, ancien numéro 2 du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et candidat lors de la dernière Présidentielle sous la même bannière a été déchu suite à une réclamation du Pur qui a constaté que ce dernier avait créé son propre parti politique, le Parti de la paix de l’éthique et de l’équité (PEE). Le principal intéressé avait déclaré le contraire sur iGfm.

«Quand j’ai été nommé, j’ai envoyé une lettre au président de l’Assemblée nationale où je dis ceci: "A la suite de ma nomination comme ministre-conseiller par décret, en application de l’article Lo 159 et Lo 160 du code électoral, je vous prie de procéder à mon remplacement." Quelqu’un qui sait que cette lettre existe ne peut pas dire que je suis hors-la-loi», nous avait-il indiqué.