mercredi 26 juin 2024

Les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse ce mercredi. Ayib Daffé parle d’une «falsification» du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui rend impossible la tenue actuelle de la déclaration de politique générale (Dpg) du premier ministre Ousmane Sonko.

Il est actuellement impossible pour le premier ministre Ousmane Sonko, de faire une déclaration de politique générale. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré Ayib Daffé, face à la presse ce mercredi. Le député évoque, un cas de faux et d’usage de faux au sein de l’Assemblée qui serait à l’origine de ce souci. Et tout serait parti de la suppression du poste de premier ministre et du rétablissement de celui-ci dans nos texte. Le règlement intérieur n’aurait pas été réajustés pour prendre en compte les derniers changements.



«Depuis notre installation en septembre 2022, on nous a distribué un règlement intérieur intitulé ‘‘règlement intérieur de l’Assemblée nationale édition juillet 2021’’. Mais, nous avons constaté que cette édition est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la constitution, aux lois de la république et aux prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée, puisque cette version ne correspond pas aux textes actuellement en vigueur», a indiqué le député.

Face aux journalistes, Ayib Daffé déclare qu’actuellement, tout ce qui est déclaration de politique générale, ne figure pas dans le règlement intérieur. «On vous a parlé de délai de 3 mois pour tenir la déclaration de politique générale : il n’y existe plus. C’est supprimé et abrogé depuis 2019. Le délai de saisine de 8 jours pour tenir la déclaration de politique général dans 3 mois ne figure plus dans le règlement intérieur», dit-il.

Pour expliquer une telle situation, Ayib Daffé rappelle qu’en 2021, l’ancien régime avait voté une loi pour restaurer le poste de premier ministre. Mais, en parallèle, aucune autre loi organique n’a été votée pour restaurer le poste de premier ministre dans le règlement intérieur. Ce qui fait que le premier ministre est absent et n’existe pas dans notre règlement intérieur et il «n’existe aucune disposition dans le règlement intérieur qui permette de préciser les modalités d‘organisation et de tenue d’une Dpg, d’une motion de censure et d’une question de confiance.»

«Vous allez me dire que c’est prévu dans la constitution. Le législateur a fait son travail mais nous parlementaires n’avons pas fait notre travail de révision de notre règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de premier ministre. Guy Marius Sagna avait écrit au Pm Amadou Bâ et lui signifier l’impossibilité de tenir la Dpg. Mais ils sont passés outre pour faire un passage en force», dit-il.