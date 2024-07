lundi 10 juin 2024 • 1479 lectures • 1 commentaires

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait réuni les forces vives de la nation pour des Assises sur la justice. Objectif : échanger pour engager des réformes afin de redorer le blason de la Justice. Daouda Mine, qui était au cœur de l’événement, nous explique en détail les conclusions de ces assises.

