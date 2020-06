Assouplissement: Ce qui gène le Dr Moussa Thior dans les décisions de l’Etat

iGFM – (Dakar) Les mesures d’allègement des restrictions prises par les autorités semblent aller dans le sens de sa fameuse proposition. Celle de laisser le virus circuler. Bien que s’en réjouissant, le Dr Moussa Thior, qui s’exprimait sur la rfm, a regretté, cependant, la façon dont ces mesures sont prises.

«Je m’interrogeais sur la pertinence de ces mesures de fermeture des écoles, des lieux de culte etc. Si aujourd’hui les choses avancent jusqu’à ce qu’on en arrive à la levée des restrictions, je ne peux que m’en réjouir et souhaiter qu’on aille le plus loin possible dans la levée de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une tracasserie parce qu’on n’en a pas besoin.

Moi je ne m’inscris pas dans une logique d’avoir raison ou d’avoir tort. Je suis un citoyen sénégalais expert en santé public qui a une certaine expérience dans la gestion de certaines épidémies. Je donne un avis d’expert pour qu’aussi bien les populations que les pouvoirs publics puissent trouver des éléments pour aller de l’avant

Ce que je regrette dans tout cela, c’est qu’on donne l’impression que les mesures qu’on prend sont prises sous la pression des évènements. Les religieux se plaignent qu’ils ne peuvent pas aller prier à la mosquée, on décide de revenir en arrière alors qu’on avait décidé de rouvrir les écoles etc. On donne l’impression, en agissant comme ça, qu’on ne sait pas ce qu’on fait et c’est quand même dommage.»