Astou Ndour, internationale espagnole : « Ce qui m’a poussée à rejoindre Dallas »

iGFM-(Dakar) En acceptant de rejoindre Wings de Dallas (WNBA), Astou Ndour (Dynamo Kursk), l’internationale espagnole de basket a expliqué son choix après avoir écarté des autres clubs.

« J’aime le Challenge, c’est pour cela que j’ai accepté de rejoindre Wings de Dallas. En plus, ils ont apporté beaucoup de changements et fait confiance aux jeunes. Je pense qu’à l’avenir, on peut faire beaucoup de chose et pourquoi ne pas remporter la Coupe », a soutenu la basketteuse de 25 ans d’origine sénégalaise, dans cet entretien accordé à IGFM.

Le coach de Dallas tombe sous le charme de son style de jeu

« J’ai été contactée par deux autres équipes, mais pour faire un choix, je pense qu’il faut voir d’abord l’intérêt. J’ai vu que mon intérêt était plus du côté de Dallas, donc je suis partie. Surtout que je connais déjà des coéquipières et mon style de jeu plaît à l’entraîneur. Donc, c’est ce qui m’a poussée à aller là-bas », a souligné la talentueuse basketteuse, qui est présentement au Sénégal à cause de la pandémie du coronavirus.

Internationale espagnole depuis 2011, la native de Dakar a par ailleurs expliqué comment se déroule la WNBA, ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin. « Le championnat de WNBA dure quatre mois. Ça démarre durant l’été et la Draft (le point d’entrée principal pour la majorité des joueurs évoluant en NBA) de la NBA se tient souvent en avril. C’est après que le championnat va démarrer et c’est normalement le 15 mai jusqu’au mois de septembre. Et si on accède aux play-offs, on jouera jusqu’au mois d’octobre avant de boucler la saison », a indiqué la médaillée d’or au dernier championnat d’Europe disputé en 2019, à Belgrade (Serbie).

Mamadou Salif GUEYE

.