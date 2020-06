Astou Traoré : « C’est à moi qu’il appartient de déclarer la fin de ma carrière internationale »

iGFM-(Dakar) Suite à la réaction consécutive à l’annonce de sa retraite par l’entraîneur national, Moustapha Gaye, Astou Traoré (39 ans) soutient que c’est à elle-même d’annoncer la fin de sa propre carrière internationale.

« J’ai appris à travers la presse d’aujourd’hui la nouvelle concernant ma retraite internationale. Je veux simplement préciser qu’il m’appartient , et seule, de décider de cela le moment voulu et d’en faire la communication pour expliquer les raisons, par respect aux sénégalais et sénégalaises qui m’ont toujours soutenus et accompagnés durant toute ma carrière », a-t-elle fait savoir, dans un communiqué transmis à IGFM.