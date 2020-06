Astou Traoré, la légende du basket sénégalais met fin à sa carrière internationale

iGFM-(Dakar) Absente d’une liste de 19 basketteuses présélectionnées pour un stage prévu en août prochain pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2021, Astou Traoré, jusqu’ici capitaine des Lionnes du basket, arrête sa carrière internationale, a annoncé, mardi, le sélectionneur national, Moustapha Gaye.

« Astou Traoré je l’ai contactée. Astou a décliné, elle pense qu’il est temps d’arrêter sa carrière internationale, on est là en attendant», a-t-il déclaré à nos confrères d’Actusen.

« Astou Traoré mérite des remerciements »

« Astou Traoré mérite des remerciements pour l’ensemble de son œuvre dans le basketball », a ajouté Tapha Gaye, qui s’est également prononcé à Iradio.

Avec les Lionnes, Astou Traoré n’a jamais été décevante. Même blessée, elle arrive à faire gagner son équipe. Âgée de 39 ans, Astou Traoré a été meilleure marqueuse de l’histoire de l’Afrobasket, avec un cumul de plus de 800 points. Son dernier match avec le Sénégal date d’août 2019 avec la finale de l’Afrobasket 2019, à Dakar, perdue devant le Nigéria. Quelques semaines après, elle a décidé de faire une dernière pige en Espagne, durant cette saison, qui a été suspendue à cause de la crise sanitaire. Elle a remporté les éditions 2009 et 2015 de l’Afrobasket.

Repos pour Oumou Khairy Sarr

Tapha Gaye qui est également le Directeur technique national, a fait savoir qu’il a préféré laisser Oumou Khairy Sarr se reposer un peu pour cette période FIBA. Le technicien a rappelé Aya Traoré, absente de la Coupe du monde 2018 et de l’Afrobasket 2019. « Aya Traoré est une icône, une excellente joueuse. J’ai une confiance absolue en ses qualités, et j’ai pensé à elle pour nous aider à accompagner les plus jeunes, pour avoir les meilleurs résultats », a soutenu Moustapha Gaye qui a remporté l’Afrobasket 2015 avec le Sénégal.

Mamadou Salif GUEYE