iGFM- Après les bureaux de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), une nouvelle attaque à mains armées vient d’être perpétrée. Cette fois-ci, c’est «Solance Industries», une usine de fabrication de batteries logée à Sandiara, qui a reçu l’accueil inopiné des bandits. Un des leurs a perdu la vie dans l’attaque.

Mame Cheikh Diop, responsable administratif de Solance Industries, explique au micro de la Rfm : «On a été victimes d’une attaque vers 3 heures du matin. Ces malfaiteurs sont venues assaillir notre usine qui se trouve à Sandiara, dans la zone industrielle. Ils ont pris de l’argent, des ordinateurs, etc. Il y a eu des blessés du côté des indiens, ils sont venus avec des armes à feu, des gourdins et des machettes.»







Il renseigne que les assaillants étaient une vingtaine. Ils ont, en premier, visité le hangar où se trouvaient des travailleurs de nationalité indienne. «Ils ont commencé à taper sur eux pour prendre leurs téléphones. Puis ils sont allés dans les résidences, ont défoncé des portes et ont commencé à tirer avec des armes à feu», raconte-t-il. Un des assaillants a été touché par balle, lors d'un échange de tirs avec les gendarmes, avant de succomber.