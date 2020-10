dimanche 25 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

Attaque armée au Cameroun : Au moins six enfants tués

iGFM - (Dakar) Au moins six enfants, un garçon et cinq filles, ont été tués et treize autres ont été gravement blessés dans l’attaque d’une école dans le Sud-Ouest anglophone du Cameroun.

Un groupe armé encore non identifié s’est introduit dans l’école « Mother Francisca bilingual academy », dans la ville de Kumba, ce samedi matin, et a ouvert le feu sur les élèves rapporte Rfi.



