lundi 14 novembre 2022 • 1518 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) La gendarmerie annonce avoir neutralisé des bandits armés qui voulaient sévir dans le Pôle urbain de Diamniadio.

C’est dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi 14 novembre, vers 04 heures du matin, qu’un groupe d'individus armés, à bord d'un véhicule 4X4, ont a été constaté dans secteur du Pôle urbain de Diamniadio.



Pour parer à toutes éventualités, la gendarmerie indique avoir déclenché une patrouille renforcée par l'Escadron de Surveillance et d'Intervention du Pôle urbain de Diamniadio «pour empêcher toute attaque à mains armées contre les unités industrielles implantées dans la zone.»



Mais, informent les pandores, les individu armés qui ont été surpris par la patrouille, « ont ouvert le feu sur le véhicule de la Gendarmerie.» «Une riposte énergique a permis de neutraliser l'un des délinquants et de procéder à l'interpellation de deux (02) d'entre eux», informent-t-ils.



La gendarmerie renseigne que les deux individus arrêtés étaient porteurs d'objets justifiant leur implication dans cette « attaque avortée ». Une enquête est ouverte et les investigations se poursuivent.