mercredi 2 septembre 2020

Ils avaient été arrêtés pour l’attaque d’un poste de gendarmerie et blessés deux gendarmes. L’audience avait lieu aujourd’hui au tribunal des flagrants délits de Tambacounda. Ainsi, 15 des 19 jeunes restent en prison.

15 des jeunes de Balou y compris les deux étudiants vont devoir rester à la citadelle du silence de Tambacounda. Ils sont condamnés à un an dont 3 mois ferme. Les quatre autres jeunes à savoir Daouda Dia alias Mc, Ousmane Ndiagané, Ouagui Ndiagané et El hadji KoÏta recouvrent la liberté. Ils sont renvoyés à des fins de la poursuite.

Pour rappel les 19 jeunes de Balou dans l’arrondissement de Moudéry dans le département de Bakel ont été poursuivies pour rassemblement illicite, violence et voie de faite sur des agents de la gendarmerie et destruction de biens. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le vendredi 14 Août et jugé le mercredi 19 Août. Les faits remontent à la date du Dimanche 9 Août à Balou. Les deux gendarmes agressés disposaient de leurs certificats médicaux avec incapacité temporaire de travail de 3 et 7 jours.

