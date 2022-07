vendredi 22 juillet 2022 • 1015 lectures • 0 commentaires

International 6 heures Taille

L'État-major général des armées du Mali, vient de s’expliquer sur l’attaque subie par le camp militaire de Kati, fief de la junte au pouvoir.

L’armée malienne a levé le voile sur l’attaque essuyée par le plus stratégique camp militaire du pays. Elle informe qu’elle a pu «contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katibat Macina qui, tôt ce matin aux environs de 05h00, ont tenté des actions Kamikaze avec 02 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et des Transports des Armées.»

PUBLICITÉ

Ainsi, les Forces armées maliennes (FAMa) disent avoir procédé au bouclage de la zone tout en engageant les opérations de ratissage qui se poursuivent à l'heure. Et le bilan provisoire de l’attaque est d’un (01) mort côté forces armées maliennes et six (06) blessés dont 01 civil. Côté Assaillants, 8 personnes ont été interpellées et du matériel récupéré, renseigne l’État- major général des armées du Mali dans un communiqué de presse.