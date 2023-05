mardi 23 mai 2023 • 1343 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Quatre individus ont été interpellés pour attaque du domicile du ministre des transports aériens, Doudou Ka, à Biagui 1 à Ziguinchor. Ces interpellations ont eu lieu, ce 23 mai 2023, vers les coups de 02 heures 10 minutes.

Ces interpellations qui ont eu lieu la nuit dernière, ont aussi permis à la police de découvrir que les malfaiteurs étaient un groupe de 100 personnes environ, qui avaient projeté d'aller incendier le domicile du ministre des Transports aériens, Doudou Ka sis Biagui 1. Après rassemblement organisé par un des leurs, ils se sont dirigés directement vers ledit domicile pour l'incendier, avec des cocktails Molotov trouvées par-devers eux.







Résultats : il a été saisi par-devers eux dix (10) cocktails Molotov, deux coupe-coupes, 04 cagoules, un marteau et un briquet.



Plusieurs dégâts ont été notés lors de cette opération. Il s'agit d'un compteur électrique arraché, porte d'entrée défoncée, ardoise de la toiture brisée et lampes cassées. Sans oublier deux blessés parmi les vigiles.



Reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, ces individus sont gardés à vue pour Association de malfaiteurs, incendie volontaire et détention d'armes blanche.