samedi 17 octobre 2020 • 183 lectures • 0 commentaires

''Abdoulaye Khouma est un mercenaire politique qui agit pour des encagoulés qui jouent en défaveur de l'Apr. Mais ils verront bientôt'' menacent les jeunes de Manko Wattu Sénégal dans une note reçu à iGFM.

Considérant que le nommé Abdoulaye Khouma s’est injustement attaqué au ministre des finances Abdoulaye Diallo dans l’affaire dite Aliou Dembourou Sow, les jeunes de Manko Wattu Sénégal ont apporté une réponse salée à ce dernier.

« Abdoulaye Daouda Diallo n’est, ni de prêt ni de loin, mêlé…»

«Comment peut-on accuser le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo sur une affaire dont il n’est, ni de prêt ni de loin, mêlé, et qui a vu une réaction du parti ? C'est mal connaître le Ministre des Finances qui jusque-là, fait preuve de constance, fidélité et loyauté, toujours au service du Président de la république Macky Sall. Mais si ce sont ces valeurs portées par le Ministre ADD qui dérangent certains responsables au point d'user des services d'un mercenaire comme Abdoulaye Khouma, alors c'est peine perdue. Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas de temps à faire des élucubrations sur des futilités'', a réagi Dame Ndiaye, responsable des jeunes de là Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS).

Il ajoute : « Quelqu'un qui s'aventure à tirer sur les hommes de confiance du chef de l'État ne rend pas service au président Macky Sall. L'heure est aujourd'hui à la relance économique après des mois de crise sanitaire, comme il a été décrété par le Président, et c'est ce qui fait concentrer Abdoulaye Daouda Diallo sur ses grands dossiers. Quelqu'un qui est sur les grands projets de relance économique n'a pas de temps à consacrer à de petits types dont le seul souci est de se remplir la panse. Abdoulaye Khouma est de ces genres de politiciens à la solde de responsables encagoulés et qui travaillent contre le régime''.

Dame Ndiaye et ses camarades qui s’érigent en bouclier pour Abdoulaye Daouda Diallo ont invité Abdoulaye à comprendre «qu'on ne peut pas médire des autorités sans en payer les frais ».

En effet, décrètent les jeunes de MWS, '' ils sont enfin détectés et ils verront '. Pour finir, Dame Ndiaye «alerte les Kaolackois sur des genres de petits types comme Khouma qui se réclame de l'APR. Maintenant c'est clair. Il vient de montrer qu'il ne peut se gérer lui même à plus forte raison les destinées d'une ville comme Kaolack. En tirant sur d'honnêtes citoyens et responsables de haut niveau, Abdoulaye Khouma est disqualifié pour toute élection dans ce pays. C'est un énergumène qui s'aventure à discréditer les hauts cadres du parti alors qu’il ne peut même pas gagner un bureau de vote», dixit Ousmane Faye.