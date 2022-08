jeudi 25 août 2022 • 225 lectures • 0 commentaires

Les jeunesses Mackystes sont très remontées contre le journaliste Pape Alè Niang. La raison, les attaques du journaliste contre le ministre des finances par ailleurs coordonnateur de Benno Bokk Yakkar à Podor.

«S'il y a un quelqu'un qui a troqué sa veste de journaliste pour la mettre au service d'un adepte de jacuzzi et de sensualité, c'est bien Pape Alé Niang. Pour défendre Sonko et lui éviter des déboires avec la justice, l'ancien élément de la radio Sud FM n'hésite pas à fomenter des scénarios aussi hallucinants que faux pour laver son nouveau leader politique», ont d’abord regrettè les jeunesses Mackystes dans une note signèe par le coordonnateur, Moustapha Ndiaye.

''Mais quand il s'essaie contre le vaillant Ministre des Finances, le voilà qui dérape'', alerte Moustapha Ndiaye.

En bouclier, le leader du Collectif des jeunesses Mackystes ajoute : « ADD est un homme d’honneur qui refusera toujours d’être réveillé par un homme qui passe tout son temps à raconter des bêtises…'', brocarde-t-il.

«Comment peut-on passer toute sa vie à mentir sans vergogne, et à associer dans ses errements l'exceptionnel Ministre des Finances ? Si Pape Alé Niang pense une seconde qu'il peut titiller l'honorabilité de Abdoulaye Daouda Diallo, il se trompe. Après avoir cherché à dérouter les Sénégalais avec des histoires à dormir debout, le voilà qui veut se donner une crédibilité en cherchant à associer le nom du ministre dans ses plans», disent-ils.

Selon, Moustapha Ndiaye, le président du Collectif des Jeunes de la Grande Majorité Présidentielle (CJGMP) « quand on cherche le buzz ou à se faire crédit, on invoque ADD pour se donner claire opinion. Mais le Ministre ne sera pas réveillé par le clairon d'un dormeur assommé par la forte dose et toujours dans les wapes''.