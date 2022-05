mardi 3 mai 2022 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En seulement deux mois de magistère, le Maire de Kaolack a battu le record des réalisations en un si court temps. Un document audio fait l’économie des actes qu’il a posés au-delà des compétences transférées aux collectivités locales. Prouesse que tentent de salir et saboter des forces tapies dans l’ombre.

Ce que n’entend pas voir se faire, à plus forte raison prospérer, le mouvement « And Samm Kaolack », dont le slogan « Touche pas à notre Maire » annonce sa détermination à être le bouclier pluriel du Maire Serigne Mboup, autant que le fer de lance de ses projets et ambitions pour Kaolack.

« And Samm Kaolack » est un mouvement avec lequel il faudra désormais compter dans la capitale du Bassin arachidier, voire au-delà. Sa création fait suite à des attaques multiformes et « saugrenues » contre l’entreprenant maire de Kaolack, Serigne Mboup. Parmi elles, les initiateurs de ASK citent « la plainte agitée par un directeur général affairiste d’un site plus soucieux du remplissage de ses caisses que de l’information utile et objective des citoyens ».

Pour preuve s’interroge un des animateurs du tout nouveau mouvement : « Depuis quand a-t-on vu un annonceur, disposant d’un groupe de presse des plus en vue, courir derrière un simple journal en ligne pour seulement une signature de convention ? » La réponse relève du bon sens et serait, de l’avis de notre source : « Nulle part ailleurs ».

D’où la conviction des leaders engagés du Mouvement And Samm Kaolack : « En vérité derrière ce site, qui se sert de ses colonnes pour menacer afin d’arnaquer et se remplir les poches, se cache un commanditaire qui a du mal à digérer la cuisante défaite que lui a infligée la coalition And Nawlé de Serigne Mboup, aussi bien à Kaolack que dans la région éponyme. Ce lugubre individu et sa clique sont d’autant plus affolés que le maire Serigne Mboup et sa coalition iront à la conquête de sièges duu prochain parlement et vont encore rafler la mise du fait de l’estime et de la confiance que leur portent les populations », croient savoir nos sources. Alors pour barrer la route aux « conspirateurs de tous bords », le mouvement And Samm Kaolack a conçu un slogan qui traduit sa détermination et qui résume fort bien sa feuille de route : « Touche pas à notre maire ! ».



D’ailleurs les initiateurs du « bouclier et fer de lance du maire Serigne Mboup » entendent se manifester « publiquement » les prochains jours. Ce sera à l’occasion d’une « démonstration de force qui montera que les Kaolackoises et Kaolackois sont plus mobilisés, soudés et décidés que lors de la campagne des dernières élections locales pour accompagner et protéger le maire Serigne Mboup et ses projets ».

La messe est ainsi dite et les initiateurs du mouvement And Samm Kaolack sont à prendre au sérieux, puisque venant de toutes les couches et catégories socioprofessionnelles, comme de divers horizons politico-intellectuels.

Autrement dit, dès à présent ceux qui se risqueront à « divertir à plus forte raison tenter de saboter le travail du Maire Serigne Mboup » auront en face d’eux une engagée et déferlante marée humaine, dont les leaders ne tarderont pas à se manifester au grand jour.