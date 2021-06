Attentat à la pudeur: Ameth Thiou et Eumeudy Badiane placés en garde-à-vue, Wally auditionné à la Su

iGFM– (Dakar) Ameth Thiou et Eumady Badiane, danseurs attitrés du groupe musical de Wally Seck, sont dans les locaux du Commissariat central de Dakar (Sûreté urbaine), sur convocation de la brigade des mœurs, suite aux plaintes de Jamra et de Nitu Dëug. Et selon Lobs, les deux danseurs du “Faramareen” ont passé la nuit dans les locaux du commissariat central de Dakar. En effet, ils viennent d’être placés en garde-à-vue après leur première audition.

Les deux danseurs de Wally Seck, Ameth Thiou et Eumady Badiane qui s’étaient livrés, en public, à des obscénités (danse avec “bouche-à-bouche”), lors du concert du lead-vocal du groupe Raam Daan, du samedi 12 juin dernier au Grand Théâtre, viennent d’être placés en garde-à-vue après leur première audition. D’après la même source, le chanteur Wally Seck a été aussi longuement cuisiné par les redoutables enquêteurs. Mais contrairement à ses deux danseurs, il va passer la nuit auprès de sa famille.

