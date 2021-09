mercredi 8 septembre 2021 • 192 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des terroristes qui ont tué 130 personnes lors des attentats de Paris et Saint-Denis, a été le premier interrogé.

Six ans après les pires attaques terroristes commises sur le sol français, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s’est ouvert, mercredi 8 septembre, devant la cour d’assises spéciale de Paris. Vingt accusés doivent être jugés pendant neuf mois, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont causé la mort de 130 personnes et fait des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis lors d’une nuit d’horreur qui a traumatisé le pays.

A quelques instants de l’ouverture du procès historique, Salah Abdeslam a pris place dans le box des accusés. Barbe noire dépassant de son masque de la même couleur, cheveux sombres mi-longs coiffés en arrière, tee-shirt noir, le seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre était entouré de nombreux gendarmes, alors qu’il discutait avec ses avocats, Olivia Ronen et Martin Vettes.

Dix autres accusés sont présents à ses côtés dans le box et trois autres, qui comparaissent libres, sont assis sur des chaises. Dans la grande salle de 550 places se trouvent une majorité de robes noires d’avocats et quelques dizaines de parties civiles et de journalistes.

Dans la matinée, sous l’œil des caméras, un convoi ultrasécurisé avait quitté la prison de Fleury-Mérogis, où Salah Abdeslam est incarcéré depuis plus de cinq ans, à l’isolement total.

Au bord de la Seine, les abords du Palais de justice étaient bloqués depuis l’aube par un large périmètre de sécurité. Les portes d’accès se sont ouvertes à 10 heures pour les centaines de parties civiles, d’avocats et de journalistes attendues. Près d’un millier de membres des forces de l’ordre seront mobilisés pour la sécurité du procès, dont 630 aux abords et au sein du palais, selon le ministère de l’intérieur.

« Le procès le plus long »

Filmé pour l’histoire, ce procès se déroulera sur neuf mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France. « Ce sera le procès sans doute le plus long de l’histoire », a réagi Christian Saint-Palais, avocat de l’un des accusés. Il est aussi inédit par l’ampleur du dossier (542 tomes), par son nombre de parties civiles (au moins 1 800) et par sa charge émotionnelle.

Ce procès doit permettre, en particulier « aux familles de victimes, de comprendre ce qu’il s’est passé » et de « construire [une] mémoire collective en réaffirmant les valeurs d’humanité et de dignité de la société dans laquelle on vit », a déclaré l’ancien procureur de Paris François Molins sur RTL, mercredi matin.

Le Monde