A peine sacrée plus belle fille du pays, elle a dû faire face au scandale qui a éclaboussé le comité Miss Sénégal Nouvelle Vision. Fatou Lamine Lô, successeur de Ndèye Fatma Dione, celle-là même qui a porté des accusations de viol et de proxénétisme à l'endroit d'Amina Badiane et de son équipe, s'est retrouvée au cœur d'un tourment judiciaire.

Entre harcèlement et pression sur les réseaux sociaux, la reine de beauté a, malgré elle, été impactée par cette affaire. Justement, elle nous en parle dans cet entretien, entre autres questions sur sa vie de Miss, ses activités...

« Comme vous pouvez aisément l'imaginer, cette période a été très difficile pour moi. Je me suis retrouvée du jour au lendemain au cœur d'une polémique créée de toutes pièces. J'ai été harcelée sur les réseaux sociaux par des gens qui m'ont fait injonction de sortir de mon silence pour, soi-disant, dénoncer quelque chose que je n'ai ni vécu, ni subi. Il s'agissait, ni plus ni moins, d'un chantage qui m'a été fait par des personnes malintentionnées, qui voulaient que je dise du mal des membres du comité. Le comité est composé de gens qui ont toujours été corrects envers nous les Miss. J'ai même reçu des propositions pour me pousser à renoncer à la couronne de Miss. Du n'importe quoi, c'était à peine croyable ! », Confie Fatou Lamine lo.

A la question de savoir si elle n’a pas peur que son image soit écornée ? Elle répond : « Écornée en quoi ? Non, pas le moins du monde. Encore une fois, il s'agit de polémiques sans fondements, d'accusations qui n'ont absolument pas été étayées. Selon moi, il est temps de rétablir l'image de l'institution Miss Sénégal, qui est un patrimoine culturel et traditionnel, un vecteur culturel et touristique. C'est le Sénégal, c'est la vitrine du Sénégal, Miss Sénégal vend la Destination Sénégal. Donc, je trouve qu'on gagnerait tous à nous ressaisir et à revenir à l'essentiel. Il serait souhaitable de préserver notre patrimoine plutôt que de l'entacher inutilement. »