Au cœur du village de Guy Marius Sagna : la famille de l’activiste sort enfin de son silence

iGFM-(Dakar) Depuis la Casamance, la famille de Guy Marius Sagna a réagi pour la première fois, à l’arrestation de leur frère et fils. IGFM est allé à la rencontre de ses proches, ce mardi 25 février 2020.

Père de Guy Marius Sagna, octogénaire, rongé par la condamnation de son fils par la Justice, regrette et pleure. Ses frères, sœurs et proches parents ont aussi déploré l’emprisonnement du travailleur social. Exprimant son regret après lui avoir témoigné sa solidarité, la famille des «Sagna» qui vit à Etomé, dans le département d’Oussouye, désemparée, partagée entre l’émotion et la frustration, souhaite vivement la libération de son fils, Guy Marius Sagna. Elle interpelle solennellement le Président de la République et la justice. Célestin Sagna qui, dans son coin, admet difficilement la décision de la Justice, s’en remet à des prières pour la libération de son fils. «Tout ce que je souhaite, c’est la libération de mon fils Guy Marius Sagna», dit-il la mort dans l’âme.

Pour son frère Mathurin, «je dois vous avouer que nous ne sommes pas contents. Et pour cause, Guy Marius Sagan ne mérite pas la prison». «Nous interpellons solennellement le Chef de l’Etat Macky Sall et la Justice afin qu’à l’image des autres avec il a séjourné à la prison de Dakar, notre frère Guy Marius Sagna puisse être libéré », a plaidé la famille «Sagna ».

Pour rappel, l’activiste a été arrêté devant les grilles du palais présidentiel, lors d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité. Il est en détention depuis décembre 2019.

IGFM