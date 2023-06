samedi 3 juin 2023 • 869 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sans club depuis plus d'un an, l'international sénégalais, Saliou Ciss, a avoué avoir un peu pensé à la retraite au début de sa galère. Après réflexion, le champion d'Afrique se dit prêt à rebondir pour prétendre à une place dans la liste du sélectionneur national, Aliou Cissé, pour la CAN en Côte d'Ivoire prévue en janvier 2024.

"Je me suis remis dans le travail parce que le football reste un métier que j'aime de tout mon cœur. Je me suis donné les moyens de rester sur le même fil qu'en 2022 et garder le même programme d'entraînement que je suis avec mon préparateur physique", a-t-il dit, sur Canal+ dans l'émission J-1, vendredi soir.



"Jusqu'au dernier match contre l'Egypte, je n'ai rien lâché. Même si ça m'avait affecté. Je me donne tout pour être prêt à la prochaine CAN. Pour la fin de carrière, au début j'y pensais, mais après je me dit que c'est trop tôt. En voyant les séances d'entraînement que j'effectue et mon dernier match contre l'Egytye, mon corps me dit que je suis encore à 100% en attendant de trouver un projet", a soutenu le meilleur arrière gauche de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal contre l'Egypte, à Yaoundé (Cameroun).