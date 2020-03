Au Sénégal, les artistes se mobilisent pour lutter contre le coronavirus

iGFM – (Dakar) Les rappeurs du collectif Y’en A Marre, dont le titre « Fagaru Ci Coronavirus » est sorti le 19 mars, appellent à la prévention et à la mobilisation face à la pandémie qui touche pour l’instant certaines personnes au Sénégal.

Connu pour ses prises de positions sur la bonne gouvernance, le collectif Y’en A Marre « entend jouer son rôle dans cette crise sanitaire », revendique le rappeur Simon Kouka, l’un des membres fondateurs du mouvement. « Nous nous sommes mobilisés contre Ebola, contre les grandes inondations, nous nous devons de nous réunir encore face à une crise comme celle du coronavirus », revendique l’artiste.

Wally B. Seck-« Digglé »

X-Press-« Fagaru »

Après les rappeurs de « Y en a marre » on peut aussi noter la jeune génération, Jahma Express, Kane Diallo Welma, Adam’s avec les Xuman, Fallou Dieng…, Carlou D Sokhou Bb… Tous les artistes contre le virus, Wally Seck, Dip, Ngaaka Blindé, Maboo, Titi…

Le Label de production Rock team music adresse un message de sensibilisation a la population sénégalaise sur cette maladie infectieuse émergente appelée Covid 19 qui se propage dans le monde entier .

Carlou D-« Stop Covid-19 »

Cette pandémie demande des mesures de protection essentielles a savoir : la suppression des contacts physiques,les bises et serrement de mains,fin des attroupements et des grandes manifestations ainsi que les déplacements et voyages non indispensables, la promotion du lavage des mains .Mais aussi l’obligation de restez chez vous. Ensemble luttons contre le Covid 19.

Maabo-« Stop Corona »

Leuz Diwane G-« L’heure est grave »

Clayton Hamilton, Ngaaka Blindé…

Dip Doundou Guiss-« And Xeex Coronavirus »

Queen Biz-« Corona »

