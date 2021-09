mardi 7 septembre 2021 • 223 lectures • 0 commentaires

La directrice de la santé, docteur Marie Khémess Ngom Ndiaye, a indiqué qu’aucun cas de poliomyélite n’a été diagnostiqué au Sénégal, expliquant que la recherche de cette maladie autour des contacts s’est révélée ‘’négative’’.

‘’A ce jour, nous n’avons pas de cas de poliomyélite diagnostiqué au Sénégal. La recherche de cette pathologie autour des contacts se révèle négative’’, a-t-elle déclaré, lors d’un point quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Concernant la recherche des poliovirus au niveau des eaux usées, la directrice de la santé soutient qu’une ‘’recherche active se fait régulièrement, de concert avec l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS)’’. Selon Marie Khémess Ngom Ndiaye, ‘’les prélèvements issus’’ des eaux et qui ‘’sont envoyés au niveau des instituts de laboratoire ont révélé la présence de virus morts’’.



Ces prélèvements ont été menés, selon elle, au niveau des stations d’épuration de Khourounar et de Cambérène, dans la banlieue dakaroise. ‘’Nous ne pouvons pas dire que la polio est éradiquée au Sénégal, tant que nous n’aurons pas arrêté de trouver ce poliovirus au niveau de notre environnement’’, prévient-elle.



Elle promet que les autorités sanitaires continueront d’’’assurer le suivi de toutes les maladies à profil épidémiologique’’. Elle assure que le contrôle se fait pour les virus Ebola, Marburg et choléra dans la région africaine et que la situation est maîtrisée.