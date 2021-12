lundi 20 décembre 2021 • 1968 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C'est le joueur qui a osé dire à haute voix qu'il disputera la Coupe d'Afrique des Nations de football même si son entraîneur tentait de l'en empêcher.

"Il n’y a aucun entraîneur dans ce monde qui m’empêchera de jouer la CAN. C’est dégoûtant que certaines personnes essaient d’empêcher les joueurs africains de participer à la CAN.

Ça devient insupportable la condescendance dont l’ECA et la Première League font preuve à l’égard du football africain ! Aux joueurs africains, dirigeants et médias de faire en sorte que ce mépris s’arrête pour de bon", a écrit Karl Toko Ekambi, sur sa page Facebook.



Cette sortie de l'attaquant camerounais qui évoule à Lyon, est intervenue au moment où la tenue de la CAN est menacée en raison de la crise sanitaire évoquée par la FIFA et certains clubs européens alors que le Cameroun a déjà rendu publique le dispositif sanitaire pour lutter contre le Coronavirus. Une décision finale est attendue cette semaine après les rencontres entre le Président de la CAF Patrice Motsepe et le Comité d'organisation de la CAN, le Président camerounais Paul Biya et la visite du stade Olembé qui va accueillir le match d'ouverture le 9 janvier 2022.