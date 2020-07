Aucun titre de champion décerné cette saison : Teungueth FC et Jaraaf représenteront le Sénégal en Afrique

iGFM-(Dakar) Teungueth FC et le Jaraaf sont désignés pour représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions et en Coupe CAF, annonce le Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football qui s’est réuni, ce mercredi, à Dakar. Et de préciser qu’aucun titre de champion ne sera décerné cette saison. Il n’y a pas de montée ni de descente, renseigne un communiqué.

Ces décisions ont été motivées après l’arrêt définitif de tous les championnats (L1, L2, N1, N2, régional) à cause de la pandémie du covid–19.

Rappelons qu’en mi-mars, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) avait officialisé l’arrêt pour une durée d’un mois du championnat au Sénégal. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) avait aussi annulé deux compétitions majeures du championnat, la coupe de la ligue et la coupe du Sénégal. La formule de terminer le championnat en un mois, en conservant les points de l’aller, ne plaisait pas à certains présidents de clubs. Ce qui a poussé l’instance à procéder ainsi même s’il y aura forcément débat suite à la non-attribution de titres de champion.

La Fédération a aussi fixé le démarrage de la saison 2020/2021 pour le samedi 31 octobre 2020.

La Fédération sénégalaise de football a également décidé de subventionner les clubs de football, ajoute le communiqué ci-dessous.

Mamadou Salif GUEYE