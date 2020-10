vendredi 2 octobre 2020 • 154 lectures • 1 commentaires

Politique

iGFM - (Dakar) Mansour Faye revient à la charge. Il révèle, ce vendredi, qu’un fichier audio, qui confirme l’existence d’une audience accordée à Ousmane Sonko, est en sa possession. Il l’a dit face à la presse.

«Je tiens à préciser que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que je dirigeais à l’époque.

Et cette délégation a eu lieu à la rues Paschap. Et devant un haut fonctionnaire de l’Etat et magistrat de fonction. Pour l’instant, je fais abstraction de l’objet de cette rencontre tout en lui laissant volontiers le soin d’en apporter la teneur.

A l’heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, Monsieur Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe et je lui laisse la prérogative de me donner l’autorisation de le mettre à la disposition de la presse comme m’y oblige la loi.»

Birame NDOUR