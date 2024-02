mercredi 24 janvier 2024 • 2372 lectures • 4 commentaires

Politique 4 semaines Taille

L’audience qui pourrait avoir lieu entre Macky Sall et des candidats recalés à la présidentielle de 2024, charrie déjà de la tension. Après la sortie de Mimi Touré hier, Bougane Gueye Dany, qui fait partie des signataires de la correspondance adressée à Macky Sall, lui a répondu.

«Dans ce qu’elle a posté, elle ne parle pas de l’intérêt général. Elle dit que c’est Macky Sall l’a illégalement renvoyée de l’Assemblée. Ça c’est son problème personnel. Et pourtant quand elle initiait la lettre et quand elle signait la lettre, elle savait cela», a riposté Bougane Gueye Dany sur Sentv.



Pour lui, l’ex-première ministre veut les jeter en pâture : «Il ne faut pas vouloir jeter les gens en pâture parce que tout simplement vous voulez monter dans l’estime des sénégalais. Les sénégalais ne sont pas fous», peste le chef de file de "Gueum sa bop".



Bougane s’est dit foncièrement contre tout report de la présidentielle. Il estime que les personnalités qui constituent le collectif des candidats recalés, ne peuvent être embarqués, par Macky Sall, dans une logique de report de l’élection présidentielle sans leur volonté.



«Maintenant, je fais partie des signataires de la lettre. Même si je ne l’ai pas initiée. Il y a des personnalités qui se sont toujours battus. Le plus important aujourd’hui c’est comment faire pour avoir une élection transparente et inclusive», dit-il.