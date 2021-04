vendredi 30 avril 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

Société 53 mins Taille

iGFM - (Dakar) Nombreux sont, au Sénégal, ceux qui réclament jusqu'ici la publication du rapport sur l’utilisation des ressources du fonds force covid-19, en vain. Le Fmi, qui vient de boucler une mission au Sénégal, renseigne que le gouvernement s'apprête à sacrifier à cet exercice.

«Les autorités continuent de tenir leurs engagements en termes de reddition de comptes et de transparence dans l’exécution du PRES, et publieront, à cet effet, le rapport du comité de suivi du Fonds Force COVID-19 et l’audit de la régularité des contrats de marchés publics d’ici fin juin 202 », indique l’institution de Breton Woods.



Dans son communiqué qui a sanctionné sa dernière revue dans le pays, le Fmi souligne aussi que le Sénégal a atteint tous les objectifs quantitatifs en fin 2020 «sauf celui portant sur la part des contrats de marchés publics passés en entente directe, qui a dépassé le plafond fixé dans le programme en raison des marchés publics qui ont dû être conclus dans le cadre de l’urgence sanitaire de lutte contre la COVID-19.»