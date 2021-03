lundi 22 mars 2021 • 540 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Guy Marius Sagna devait faire face au Juge ce lundi. C’est chose faite. Me Moussa Sarr, son avocat, explique l’issue du face à face et annonce aussi une demande de liberté provisoire.

Face à face avec le Juge: «Il a été entendu par le Juge du troisième cabinet qui a substitué le doyen des juges empêché. Donc l’audition s’est passé dans d’excellentes conditions. À la fin de l’audition j’ai déposé une demande de liberté provisoire. J’attends la décision du Juge. C’est le Juge qui gère son horloge. Mais ça ne devrait pas tarder. D’ici Jeudi j’espère qu’une décision sera rendue mais le Juge reste maitre de son horloge.»





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Demande de liberté provisoire «J’ai bon espoir pour deux raisons : d’abord parce que Guy n’a commis aucune infraction. Il a fait l’objet d’une arrestation préventive, sur la base de faits imaginaires. Donc Guy lui-même est une victime. La deuxième chose, c’est qu’il y a un climat de décrispation pour consolider la paix, la cohésion sociale et la concorde nationale. Donc pour ces deux choses j’espère que Guy et les autres obtiendront une liberté provisoire pour consolider cette paix qui est, pour le moment, relativement fragile.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Clédor, Assane Diouf et Cie: «Je ne suis pas l’avocat des autres, je ne saurais donc me prononcer pour les autres, je ne pourrais me prononcer que pour mon client, maintenant ce que je sais, c’est que j’ai aperçu les autres qui ont aussi été entendus pour certains.»





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">