iGFM - (Dakar) Évadé de prison puis arrêté dimanche dernier, Pape Mamadou Seck a été entendu, ce mercredi, dans le cadre de l’enquête sur son évasion. Son avocat a fait le point.

Pape Mamadou Seck, le détenu qui a été arrêté dimanche dernier après s’être évadé du pavillon spécial, a été entendu ce mercredi. Ce, dans le cadre de l’enquête ouverte sur son évasion. Selon son avocat, l’audition a pris fin en début de soirée. Il a aussitôt été conduit dans sa chambre du Pavillon Spécial Pénitentiaire de l’hôpital Aristide Le Dantec.



La robe noire a indiqué que l’ex fugitif arrêté ce dimanche à Darou Karim par les gendarmes, «a eu le loisir de détruire par son récit circonstancié des faits le linéaire construit dans son dos et en son absence par l'administration pénitentiaire.» Selon toujours Me Khoureychi Bâ, la suite de l'enquête s'annonce pleine de surprises avec une confrontation générale qui n'est pas à exclure.



«Les innombrables violations de ses droits perpétrées à tous les niveaux, de son arrestation le 16 Juin à sa capture récente par les gendarmes l'exhibant en triomphe telle une bête de foire, en passant par les commentaires sulfureux, imaginaires et tout aussi inadmissibles sur sa vie privée, sont aujourd'hui les principales préoccupations de cet homme brisé par autant d'injustices et qui se dit innocent de tout ce dont on l'accuse», ajoute-t-il.