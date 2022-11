mercredi 2 novembre 2022 • 801 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Demain, Ousmane Sonko ira répondre au Juge d’instruction qui l’entendra dans l’affaire «Sweet Beauty». Les leaders de Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse ce mercredi. Khalifa Sall a annoncé la couleur.

"Yewwi Askan Wi est dans une posture de responsabilité. Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l’avons toujours fait dans cette épreuve. Nous sommes prêts à tout assumer et à assumer toutes nos responsabilités", a déclaré Khalifa Ababacar Sall ce mercredi, en conférence de presse, à 24 heures de l'audition du leader de Pastef.



Le président de la conférence des leaders de Yewwi a, cependant, tenu à avertir : "Mais s’ils veulent faire autre chose, ça se passera autrement. Je veux vraiment être très clair, pour que tout le monde sache qu’il y a des choses qu’on n’acceptera plus dans ce pays."



Pour le leader de Taxawu Sénégal, cette affaire n'est qu'un stratagème pour écarter un adversaire politique :"On ne peut pas accepter dans ce pays qu’un pouvoir, à chaque fois, choisit ceux contre qui ou ceux avec qui il doit compétir. Tout ça c’est pour cherchent comment liquider un adversaire politique. C’est cela la vérité. Quelle que soit la forme que cela prend, la finalité est là", peste-t-il.